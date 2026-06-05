Друзья хватали эти куриные рулетики с мангала руками, забыв про хлеб

Я перепробовал тонны шашлыка, но только эти рулетики заставили гостей драться за добавку.

Ингредиенты

Куриное филе — 600 г, бекон — 200 г, паприка — 1 ст. л., имбирь молотый — 1 ч. л., куркума — 0,5 ч. л., соль — по вкусу, перец черный — по вкусу, лук репчатый — 1 шт., листья салата — 4 шт.

Как готовлю

Сначала я нарезаю куриное филе кубиками примерно 3 на 3 см. В миске смешиваю паприку, имбирь, куркуму, соль и перец. Раскладываю полоски бекона на доске, присыпаю пряной смесью. На край каждой полоски кладу кусочек курицы и туго сворачиваю в рулетик. Самое сложное — это нанизать рулетики на шампуры так, чтобы бекон не развернулся. Оставляю их под пленкой в холоде на полчаса. Тем временем раскаляю угли до белого жара. Жарю рулетики над углями 10–15 минут, постоянно переворачивая, до румяной корочки и аромата дыма. Готовые шампуры выкладываю на листья салата и посыпаю луком.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Решил рискнуть и сделал рулетики без маринада — просто специи и бекон. Результат превзошел ожидания: курица не пересохла, а пряности (особенно паприка) дали аппетитный золотистый цвет и аромат дымка. Друзья сначала скептически смотрели, а потом умяли все за минуту. Рекомендую не жадничать с беконом — оборачивайте плотно, чтобы сок остался внутри.