Этот бразильский десерт взорвал соцсети! Попробуй «Бала Баяна» у себя дома! Этот десерт родом из Бразилии, который напоминает одновременно и конфеты, и мягкую халву. Он готовится из сгущённого молока, сахара и кокоса, а по текстуре получается плотным, нежным и чуть хрустящим. Особенно приятно, что всё — из доступных продуктов.

Ингредиенты

Сгущённое молоко — 190 г

Кокосовая стружка — 75 г

Сливочное масло — 25 г

Сахар — 250 г

Вода — 70 г

Приготовление

В сотейнике соедините сахар и воду, доведите до кипения. Варите до лёгкой карамельной густоты, затем добавьте масло. Перемешайте, влейте сгущёнку и прогревайте ещё 4-5 минут. Всыпьте кокосовую стружку, быстро перемешайте до плотной массы. Остудите 5–10 минут, чтобы масса слегка загустела. Сформируйте небольшие шарики или пирожные ложкой. Выложите на пергамент, оставьте при комнатной температуре до полного остывания.

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