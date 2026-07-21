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21 июля 2026 в 13:07

Это вам не рагу! Зеленое карри не надоедает: с йогуртом и кабачками — нежнее, чем в Таиланде

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется чего-то яркого, но без заморочек, это зеленое карри — то, что надо. Кабачки нарезаю кружками, обжариваю, а тем временем в блендере рождается пряный соус с йогуртом и специями. Остается только соединить, довести до кипения и посыпать хлопьями чили. С рисом — идеальный ужин.

Ингредиенты

Кабачок — 800 г, кинза — 1 пучок, чили зеленый — 1 шт., йогурт натуральный 6% — 500 мл, молоко кокосовое — 200 мл, паста карри (зеленая) — 1 ст. л., зира — 0,5 ч. л., куркума — 0,5 ч. л., горчица зернистая — 0,5 ч. л., чили хлопья — 0,5 ч. л., масло растительное — 2 ст. л., соль — по вкусу, рис белый — для подачи.

Как готовлю

Сначала в чашу блендера отправляю крупно нарезанную кинзу, зеленый чили, зиру, куркуму и зерна горчицы. Измельчаю все в пасту, добавляю йогурт, кокосовое молоко и столовую ложку зеленой пасты карри. Пробиваю до однородности. Тем временем нарезаю кабачки кружками толщиной около сантиметра. Обжариваю их порциями на сильном огне до румяной корочки с двух сторон. Заливаю кабачки йогуртовым соусом, довожу до кипения, солю по вкусу и снимаю с огня. Посыпаю рубленой кинзой и хлопьями чили, подаю с рассыпчатым рисом.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Я ожидал привычной кокосовой жирности, но йогурт дал совершенно другую историю — легкую, с яркой кислинкой, которая отлично оттенила остроту чили и пряность пасты карри. Кабачки остались упругими, не разварились в кашу. Мой совет: дайте блюду постоять минут пять после готовки — соус станет гуще и лучше обволакивает каждый кусочек.

Проверено редакцией
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