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05 июля 2025 в 18:45

Это самая вкусная курица в сметане. Гедлибже по-кабардински за 30 минут!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Это блюдо — настоящая поэзия кавказского гостеприимства! Нежная курица, томленная в ароматном сметанном соусе, — именно так встречают дорогих гостей в Кабардино-Балкарии. Готовлю его по старинному рецепту, которому меня научила соседка-кабардинка.

Курицу (1,2–1,4 кг) разрубите на 8–10 частей, обсушите. Обваляйте в муке и обжарьте в казане на топленом масле до румяной корочки. Выложите мясо временно в миску. В том же казане пассеруйте нарезанный полукольцами лук до прозрачности, добавьте толченый чеснок.

Верните курицу в казан, залейте смесью сметаны и горячего бульона (по 250 мл). Посолите, поперчите, добавьте щепотку базилика. Томите под крышкой на медленном огне 40 минут — соус должен загустеть до консистенции жирных сливок.

Три секрета аутентичности:

  1. Используйте только домашнюю сметану высокой жирности

  2. Обжаривайте курицу порциями, чтобы не снижать температуру

  3. Подавайте в глиняных горшочках для настоящего колорита

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Мария Левицкая
М. Левицкая
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