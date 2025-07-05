Это самая вкусная курица в сметане. Гедлибже по-кабардински за 30 минут!

Это самая вкусная курица в сметане. Гедлибже по-кабардински за 30 минут!

Это блюдо — настоящая поэзия кавказского гостеприимства! Нежная курица, томленная в ароматном сметанном соусе, — именно так встречают дорогих гостей в Кабардино-Балкарии. Готовлю его по старинному рецепту, которому меня научила соседка-кабардинка.

Курицу (1,2–1,4 кг) разрубите на 8–10 частей, обсушите. Обваляйте в муке и обжарьте в казане на топленом масле до румяной корочки. Выложите мясо временно в миску. В том же казане пассеруйте нарезанный полукольцами лук до прозрачности, добавьте толченый чеснок.

Верните курицу в казан, залейте смесью сметаны и горячего бульона (по 250 мл). Посолите, поперчите, добавьте щепотку базилика. Томите под крышкой на медленном огне 40 минут — соус должен загустеть до консистенции жирных сливок.

Три секрета аутентичности:

Используйте только домашнюю сметану высокой жирности Обжаривайте курицу порциями, чтобы не снижать температуру Подавайте в глиняных горшочках для настоящего колорита

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