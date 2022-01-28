«Это определённо провокация со стороны Союза армян»

Глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов прокомментировал сообщение Союза армян России о проведении в Молодёжном центре национальной организации в центре Москвы показа фильма «Гарегин Нжде». Он посвящён национальному герою Армении, крайнему националисту, пособнику гитлеровской Германии в годы Второй мировой войны. Ранее Резяпов обращался от имени ветеранского сообщества в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой принять меры в связи с планируемым показом. О своей реакции он рассказал в разговоре с NEWS.ru.

— Как вы относитесь к тому, что, по заявлению Союза армян России, фильм всё же был показан?

— По моей информации, полиция отреагировала по этому факту, и данный фильм был приостановлен. И представители Союза армян были распущены. Вот и всё.

— Но Союз армян России заявил, что показ фильма прошёл без эксцессов, а все остальные версии, озвученные некоторыми людьми, — это «несбывшаяся мечта икорных спонсоров».

— Я не знаю, кого они там подразумевают под «икорными спонсорами», что они там написали. Но вопросы сегодня возникают конкретно к руководству Союза армян. Я считаю, что их должны привлечь к уголовной ответственности в связи с реабилитацией нацизма в первую очередь. Силовые структуры до этого дело доведут, это работа Генеральной прокуратуры и Следственного комитета. Тем более что в архивах есть информация того, что Ндже является пособником нацистов. Это аморально, неприемлемо показывать подобные фильмы в Москве. У себя на родине пожалуйста — чем хотите, тем и занимайтесь. Здесь нет никаких ни «икорных спонсоров», это обычная реакция, гражданская позиция нас как ветеранского сообщества.

— Как вы пришли к мысли направить обращения в органы в связи с этим событием?

Ильдар РезяповСкриншот с видео/Global Wave/youtube.com/ Ильдар РезяповСкриншот с видео/Global Wave/youtube.com/

— По ситуации мы отреагировали изначально, когда увидели информацию в социальных сетях, начали досконально изучать, в том числе подноготную этого националиста Гарегина Ндже. Изучили, нас это удивило. Достаточно даже «Википедии», чтобы узнать его путь жизненный, где он был, где участвовал, подчёркнуто что он являлся националистом, ярым националистом. Но мы конечно же отреагировали на тот факт, что он являлся пособником гитлеровской Германии, в первую очередь занимался диверсионными группами, внедрял их на территорию Армении. Есть, кстати, материалы допросов, где отражены его действия. И удивительно, что это 30-летие армянской армии, день защитника Отечества, и почему они выбрали этот фильм, и именно здесь, в столице России? Ну ради бога, если вы чтите его своим национальным героем — а они там у себя установили памятники, — ну довольствуйтесь этим, зачем же выносить сюда это? Как будто никто не знает, да все прекрасно знают, что он на протяжении долгого времени являлся пособником гитлеровцев, потом был выдан СМЕРШу и отсидел 25 лет. Удивительно! У армян только 106 Героев Советского Союза, двое дважды награждённые, почему они его выбрали? Определённо это была провокация, намеренная провокация. Иначе это никак не назовёшь. Конечно, мы болезненно реагируем на это, на реабилитацию нацизма. Мы и по другим подобным случаям в России реагировали.

— Есть ли уже официальная реакция от Генпрокуратуры и СК?

— Официальной пока нет, но они не могли не заметить. Думаю, подобная реакция должна быть, в первую очередь от силовых структур. Будем ждать. Официальные обращения ушли. Я ещё раз подчёркиваю — это определённо провокация со стороны Союза армян. Кому этому нужно было? Советский народ воевал, армянский народ воевал. 30 миллионов погибло. И всё равно они продвигают этого националиста.