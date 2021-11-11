«Это неправда»: Лавров о переброске мигрантов самолётами «Аэрофлота»

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал обвинения в адрес «Аэрофлота», который якобы перевозит мигрантов в Белоруссию. По словам министра, это неправда, авиакомпания не имеет рейсов из стран, откуда в Европу отправляются беженцы, передаёт ТАСС.

Ну если очень дипломатично, то это неправда. «Аэрофлот», насколько я знаю, не имеет рейсов между столицами тех стран, откуда беженцы идут потоком в Европу, после того как Европа вместе с Америкой эти страны разбомбила. Ну не летает «Аэрофлот» из этих столиц в столицу Республики Беларусь, — цитирует главу внешнеполитического ведомства агентство.

Ранее сообщалось, что в начале декабря Евросоюз может ввести санкции против компании «Аэрофлот» и турецкой авиакомпании Turkish Airlines из-за ситуации на белорусско-польской границе. По мнению представителей ЕС, эти компании перевозят в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые пытаются прорваться через польскую границу.

Эта новость привела к тому, что акции «Аэрофлота» заметно подешевели в ходе торгов на Московской Бирже. Было зафиксировано снижение их стоимости на 2,3% — до 66,28 рубля, о чём свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 10:00 по московскому времени.