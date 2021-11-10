Bloomberg: «Аэрофлот» может попасть под санкции ЕС из-за Белоруссии

Возможность введения санкций против компании «Аэрофлот» из-за ситуации на белорусско-польской границе рассматривает Евросоюз. Санкции могут быть введены уже в начале декабря. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника Евросоюза.

По информации агентства, кроме «Аэрофлота» под санкции может попасть турецкая авиакомпания Turkish Airlines. По мнению представителей Евросоюза, эта компания перевозит в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые в дальнейшем пытаются прорваться через польскую границу.

Окончательно решение по санкциям пока не принято, также на данный момент неизвестно, в чём они будут заключаться.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по результатам переговоров в Белом доме с президентом США Джо Байденом заявила о намерении расширить санкции против Белоруссии. Под рестрикции при этом подпадут как физические, так и юридические лица.