Акции «Аэрофлота» на Мосбирже подешевели на фоне возможных санкций ЕС

Акции компании «Аэрофлот» заметно подешевели в ходе торгов на Московской бирже. Было зафиксировано снижение их стоимости на 2,3% — до 66,28 рубля, о чём свидетельствуют данные торговой площадки по состоянию на 10:00 по московскому времени, сообщает ТАСС.

Падение стоимости акций крупнейшего российского авиаперевозчика может быть связано с появившимися ранее сообщениями о возможном попадании авиакомпании под санкции Евросоюза. Это может произойти в начале декабря в связи с ситуацией на польско-белорусской границе.

При этом уже в 10:11 курс акций компании замедлил снижение, после чего их цена составила 67,08 рубля за бумагу (-1,12%).

Ранее сообщалось, что стоимость биткоина установила очередной исторический максимум, преодолев в ходе торгов отметку в $67 тысяч. Подорожание составило 7,5% в сравнении с предыдущим показателем.