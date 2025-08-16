Это не просто баклажаны — это вкусовой взрыв! Готовим восточный бабагануш

Хотите удивить гостей необычной восточной закуской? Бабагануш — это нежнейшая баклажанная икра с кунжутной пастой и чесноком, которая покорит вас с первой ложки! Ароматные запеченные баклажаны в сочетании с пикантными специями создают неповторимый вкус. А готовится это блюдо всего за 30 минут.

Для приготовления вам понадобится: 2 крупных баклажана, 1 головка чеснока, 1 ч. л. урбеча из белого кунжута, 1 ч. л. лимонного сока и 30 мл оливкового масла. Баклажаны запеките в духовке до мягкости (около 20 минут при 200°C), очистите от кожуры. Мякоть измельчите в блендере с чесноком, кунжутной пастой, лимонным соком и специями.

Подавайте бабагануш, полив оливковым маслом и посыпав паприкой. Эта закуска идеально сочетается с лепешками, свежими овощами или хрустящими тостами. Храните в холодильнике до 3 дней — с каждым часом вкус становится только насыщеннее.

