02 мая 2026 в 09:04

Это не котлеты и не колбаски, а совсем другой уровень — румынские мититеи заменили мне полуфабрикаты одним махом

Магазинные мясные колбаски — это соя, крахмал и непонятный вкус. Румынские мититеи — это чистая говядина со свининой, чеснок, кориандр, тимьян и лавровый лист. Готовится такой фарш не быстро, но результат стоит того: хрустящая корочка на мангале и тающая, сочная середина.

Что понадобится

700 г говядины, 300 г свинины, 5-6 зубчиков чеснока, 150–200 мл холодного бульона (мясного или овощного), 0,5 ч. л. соды, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 0,5 ч. л. молотого кориандра, щепотка тимьяна, 1 лавровый лист.

Как я готовлю

Мясо пропускаю через мясорубку дважды. Чеснок растираю с солью почти в пасту, добавляю в фарш вместе со специями и измельченным лавровым листом. Вливаю холодный бульон частями, тщательно вымешиваю массу 10–15 минут до липкой, кремовой консистенции. Добавляю соду, еще раз перемешиваю. Накрываю фарш пленкой, убираю в холодильник минимум на 3–4 часа (лучше на ночь).

Влажными руками формирую небольшие продолговатые колбаски. Выкладываю на хорошо разогретый мангал или сковороду-гриль. Жарю до румяной корочки со всех сторон.

«Начинает понимать»: Прилепин рассказал о преображении сына в зоне СВО
Общество
«Начинает понимать»: Прилепин рассказал о преображении сына в зоне СВО
Общество
В России выявили новую схему обмана дачников перед майскими праздниками
Общество
Беру мягкий творог, добавляю яйцо и крахмал — получаются кружевные творожные блины: тоньше и нежнее обычных сырников
Общество
Кидаю в миску яйца, молоко, муку — через 20 минут подаю пышный омлет Пуляр выше ватрушек и нежнее суфле
Общество
Терияки готовлю дома — простой соус для лучшей курочки в азиатском стиле
Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Как помочь при высоком и низком давлении: первая помощь и чего нельзя делать

Культура

«Метод-3» с Хабенским убрали из онлайн-кинотеатров из-за РКН: что произошло

Общество

Натираю сыр на терке и в духовку — через 7 минут сырные палочки готовы, хрустящие, нежные. Находка к чаю

