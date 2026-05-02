Это не котлеты и не колбаски, а совсем другой уровень — румынские мититеи заменили мне полуфабрикаты одним махом

Магазинные мясные колбаски — это соя, крахмал и непонятный вкус. Румынские мититеи — это чистая говядина со свининой, чеснок, кориандр, тимьян и лавровый лист. Готовится такой фарш не быстро, но результат стоит того: хрустящая корочка на мангале и тающая, сочная середина.

Что понадобится

700 г говядины, 300 г свинины, 5-6 зубчиков чеснока, 150–200 мл холодного бульона (мясного или овощного), 0,5 ч. л. соды, 1 ч. л. соли, 1 ч. л. черного перца, 0,5 ч. л. молотого кориандра, щепотка тимьяна, 1 лавровый лист.

Как я готовлю

Мясо пропускаю через мясорубку дважды. Чеснок растираю с солью почти в пасту, добавляю в фарш вместе со специями и измельченным лавровым листом. Вливаю холодный бульон частями, тщательно вымешиваю массу 10–15 минут до липкой, кремовой консистенции. Добавляю соду, еще раз перемешиваю. Накрываю фарш пленкой, убираю в холодильник минимум на 3–4 часа (лучше на ночь).

Влажными руками формирую небольшие продолговатые колбаски. Выкладываю на хорошо разогретый мангал или сковороду-гриль. Жарю до румяной корочки со всех сторон.