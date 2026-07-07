Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 06:00

Это не фотошоп, а лиана, которая цветет зеленовато-белыми шарами с розовыми кончиками — в бутоне 120 лепестков

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Клематис Midori — это уникальный сорт. Его главная особенность — необыкновенная, почти экзотическая окраска цветков: в распущенном виде они зеленовато-белые, иногда с нежным лимонным оттенком, а края лепестков словно подрумянены легкой розовой каймой, которая постепенно бледнеет, делая цветок еще более нежным и воздушным.

Цветки у Midori крупные, до 10–15 см в диаметре, густомахровые, состоящие из более 120 лепестков, расположенных в несколько слоев, что придает им форму пушистой звезды или маленького пиона. В отличие от ярких красных или синих клематисов, этот сорт привносит в сад утонченную, акварельную красоту, которая гармонично смотрится на фоне темной листвы и декоративных злаков.

Зимостойкость у сорта высокая — до −34 °C, но в регионах с суровыми зимами лиану обязательно укрывают, чтобы сохранить побеги для будущего цветения. Для достижения максимальной декоративности клематис Midori лучше всего сажать на хорошо освещенное, защищенное от ветра место с рыхлой, плодородной, нейтральной почвой.

Ранее были названы многолетники, которые не жалко срезать — они от этого только пышнее цветут.

Проверено редакцией
Читайте также
Юрист ответил, считается ли один прогул законным поводом для увольнения
Общество
Юрист ответил, считается ли один прогул законным поводом для увольнения
Глава НФС ответила на идею оплачивать фитнес по ОМС
Общество
Глава НФС ответила на идею оплачивать фитнес по ОМС
Посадите этот удивительный цветок: бело-красные соцветия с ароматом черной смородины цветут до октября
Общество
Посадите этот удивительный цветок: бело-красные соцветия с ароматом черной смородины цветут до октября
Вместо скучных однолетников — охапки небесно-голубых, сиреневых и абрикосовых цветов. Выносливы, красивы и неприхотливы
Общество
Вместо скучных однолетников — охапки небесно-голубых, сиреневых и абрикосовых цветов. Выносливы, красивы и неприхотливы
Посадите — и весь цветник вспыхнет малиновыми свечами: этот многолетник цветет все лето и не боится морозов
Общество
Посадите — и весь цветник вспыхнет малиновыми свечами: этот многолетник цветет все лето и не боится морозов
Общество
цветы
дачи
растения
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подросток из Верхней Пышмы пропал после прогулки с друзьями
«Ущерб здоровью»: депутат о целителе, который лечит зрение силой мысли
Пьяный житель Ленобласти спровоцировал погоню со стрельбой
В Словакии опровергли слухи о приостановке выдачи виз россиянам
Италия якобы вышла на русский след в своих спецслужбах
В Госдуме рассказали о выплатах вдовам участников СВО из числа детей-сирот
ВС России атаковали перевозившие БПЛА для ВСУ фуры
Обстановка в Крыму 7 июля: что с поездами, какие отменены, как доехать
Погода в Москве в среду, 8 июля: грозы, ливни и тепло до +23 градусов
Мигранты самовольно организовали платную парковку во Владивостоке
Женщина с кухонным ножом угрожала ребенку в Ставрополе
В доме убийцы украинки Березовской нашли «пыточную»
Путин раскрыл приоритет для российской экономики
Психолог объяснила, как начать вести здоровый образ жизни
Звезда сериала «Универ» застряла над ущельем в Сочи во время ливня
В ГД ответили, о чем говорит убийство причастной к покушению на Ермолаева
Стали известны подробности аварии самолета с 181 пассажиром в Бишкеке
Сальдо раскрыл истинную роль иностранных наемников в зоне СВО
Российские военные «Геранью» поразили железнодорожные локомотивы ВСУ
Стало известно, сколько стоило покушение на Ермолаева
Дальше
Самое популярное
Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя
Life Style

Чем бензин Евро-3 отличается от Евро-5: уязвимые машины, защита двигателя

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная
Общество

Ложка муки, сметана и яйцо — через 10 минут ем сырную лепешку: нежная, простая и очень вкусная

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины
Семья и жизнь

Кто такие фудкортницы: новое явление среди подростков и его причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.