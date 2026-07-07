Это не фотошоп, а лиана, которая цветет зеленовато-белыми шарами с розовыми кончиками — в бутоне 120 лепестков

Это не фотошоп, а лиана, которая цветет зеленовато-белыми шарами с розовыми кончиками — в бутоне 120 лепестков

Клематис Midori — это уникальный сорт. Его главная особенность — необыкновенная, почти экзотическая окраска цветков: в распущенном виде они зеленовато-белые, иногда с нежным лимонным оттенком, а края лепестков словно подрумянены легкой розовой каймой, которая постепенно бледнеет, делая цветок еще более нежным и воздушным.

Цветки у Midori крупные, до 10–15 см в диаметре, густомахровые, состоящие из более 120 лепестков, расположенных в несколько слоев, что придает им форму пушистой звезды или маленького пиона. В отличие от ярких красных или синих клематисов, этот сорт привносит в сад утонченную, акварельную красоту, которая гармонично смотрится на фоне темной листвы и декоративных злаков.

Зимостойкость у сорта высокая — до −34 °C, но в регионах с суровыми зимами лиану обязательно укрывают, чтобы сохранить побеги для будущего цветения. Для достижения максимальной декоративности клематис Midori лучше всего сажать на хорошо освещенное, защищенное от ветра место с рыхлой, плодородной, нейтральной почвой.

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