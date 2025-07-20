Этот многолетник превратил бордюр в конфетку! Неприхотливый трудяга в саду

Этот очаровательный многолетник покорит вас своей скромной красотой и удивительной выносливостью. Армерия приморская образует плотные аккуратные подушки из узких вечнозеленых листьев, которые уже в мае покрываются шариками нежных соцветий. Представьте: на вашей клумбе появляются сотни миниатюрных «помпончиков» белого, розового или насыщенного красного оттенка, которые будут радовать глаз до самой осени.

Главное достоинство армерии — ее универсальность. Она идеально впишется в альпинарий, украсит бордюр вдоль садовой дорожки или станет изюминкой контейнерной композиции. Растение совершенно нетребовательно к уходу — достаточно посадить его на солнечном месте в легкую, слегка подкисленную почву. Армерия прекрасно переносит засуху, не боится ветра и морского климата, за что и получила свое название «приморская».

Размножается армерия очень просто — достаточно весной или осенью разделить разросшийся кустик на несколько частей. Единственное, о чем нужно помнить, — зимой растение лучше укрыть лапником, особенно в регионах с суровыми зимами. Зато весной армерия одной из первых порадует вас свежей зеленью и ранним цветением.

Этот миниатюрный многолетник особенно хорош в сочетании с камнями — посадите его в рокарии или между плитками садовых дорожек, и вы получите удивительно гармоничную картину.

Ранее сообщалось о многолетнике, который покоряет садоводов своей неприхотливостью и обильным цветением. Этот кустарник радует глаз пушистыми желтыми цветками с начала лета до самых заморозков.