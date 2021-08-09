«Это лажа какая-то»: Зюганов оценил документы ЦИК по Грудинину

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на заседании Верховного суда России, рассматривающего дело директора ЗАО «Совхоз имени Ленина» Павла Грудинина, назвал документы ЦИК «лажей». Об этом сообщает РИА Новости.

ВС РФ сегодня проверяет законность решения ЦИК об исключении Грудинина из федерального списка кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму. При изучении письменных материалов лидер коммунистов не сдержался.

Это лажа какая-то. Тут даже печатей никаких нет, — цитирует комментарий Зюганова агентство.

В ответ на эту реплику судья попросила его не давать оценку доказательствам.

Ранее экс-супруга Грудинина направила письмо в ЦИК, где заявила, что бизнесмен владеет долей в иностранной офшорной компании, не указанной в его декларации при подаче документов в качестве кандидата в ГД. По словам адвокатов женщины, политику принадлежит офшорная структура Bontro в Белизе, помогающая ему контролировать предприятия в РФ.

На заседании 24 июля ЦИК исключила Грудинина из кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Позже глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала снятие с выборов в Госдуму Грудинина, отметив, что в ведомстве уже замучились с многочисленными счетами миллиардера. Она также добавила, что в ЦИК действует «презумпция доверия» к кандидатам, поэтому Грудинина изначально зарегистрировали на выборы.