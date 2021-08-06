Памфилова: мы намучались с Грудининым и его многочисленными счетами

Выступая эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель ЦИК РФ Элла Памфилова прокомментировала снятие с выборов в Госдуму РФ-2021 миллиардера-коммуниста Павла Грудинина, отметив, что в ведомстве уже намучались с его многочисленными счетами. Отрывок интервью публикует URA.ru на своём Telegram-канале.

Мы намучались с его многочисленными счетами, в которых он запутался, — заявила Памфилова.

Она также добавила, что в ЦИК действует «презумпция доверия» к кандидатам, поэтому Грудинина изначально зарегистрировали на выборы. Но затем пришло письмо из прокуратуры, которое стало вердиктом в вопросе снятия миллиардера с выборов.

Ранее Элла Памфилова заявила, что кампания по дискредитации выборов в России началась задолго до наступающего сентября. Не видеть и не ощущать происходящее может только политически слепой или лукавый.

По её мнению, в настоящее время обострились внешние неблагоприятные факторы, когда ряд стран Запада назначили Россию своим врагом, от которого исходит непосредственная и основная угроза.