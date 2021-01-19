«Это хорошая уловка‎»: PR-специалист о политической карьере звёзд

https://static.news.ru/photo/bbe39e34-5a55-11eb-be8f-fa163e074e61_660.jpg Оксана Пушкина Фото: facebook.com/oxana.pushkina

PR-специалист Светлана Мамонова заявила о том, что привлечение звёзд к политической работе — вполне нормальный и целесообразный шаг. Так в разговоре с NEWS.ru эксперт прокомментировала заявление депутата Государственной думы Виталия Милонова о политических амбициях футболистов. В частности, он заявил, что спортсмены — бесполезное звено для парламента.

С точки зрения пиара, конечно, это хорошая уловка, когда звезда, раскрученный бренд приходит в политику. И это действительно важно, поскольку это хорошая возможность увеличить количество сторонников из числа поклонников. В политике важно, чтобы лидеры или члены партии были узнаваемы, чтобы за ними шли, — высказалась Мамонова.

Самое главное, чтобы известные люди, которые идут в политику, занимались реальной деятельностью и были готовы служить народу, а не просто «отдавали» своё имя, считает эксперт.

Вообще в политику должны приходить люди с совершенно разных областей, с совершенно разным опытом, и главный критерий, с моей точки зрения, по которому надо принимать или не принимать людей, — это желание и готовность работать, приносить пользу и работать, а не просто быть ширмой в этой политической игре, — резюмировала эксперт.

По её мнению, есть случаи достаточно успешных переходов из других областей деятельности в политическую. В качестве примера Мамонова привела Оксану Пушкину.

Как ранее писал NEWS.ru, лидер ЛДПР Владимир Жириновский оценил слухи о том, что бизнесмен Олег Дерипаска займёт его место в партии.