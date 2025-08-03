Это блюдо точно потеснит котлеты: готовлю гнезда, которые сметают со стола

Мясные гнезда — идеальное блюдо, если хочется и мяса, и гарнира в одном. Ароматные, сытные и очень простые в приготовлении. Подойдут и для семейного обеда, и для ужина с гостями.
Ингредиенты:
- фарш — 400 г;
- яйцо — 1 шт.;
- паприка — 1 ч. л.;
- сухой чеснок — по вкусу;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- лук — 1 шт.;
- шампиньоны — 250 г;
- сыр — 150 г;
- сметана — 30 г;
- зелень — по вкусу.
Приготовление:
- Лук и грибы мелко нарезать и обжарить до золотистости.
- Фарш смешать с яйцом, паприкой, чесноком, солью и перцем.
- Сформировать из фарша круглые гнезда с углублением в центре.
- Разложить внутрь каждого начинку из грибов и лука.
- Сверху выложить по ложке сметаны и присыпать тертым сыром.
- Запекать при 180 °C около 35–40 минут.
- Подавать горячими, посыпав свежей зеленью.
Гнезда получаются сочными, с румяной корочкой и ароматной начинкой.
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