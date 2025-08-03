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03 августа 2025 в 20:59

Это блюдо точно потеснит котлеты: готовлю гнезда, которые сметают со стола

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мясные гнезда — идеальное блюдо, если хочется и мяса, и гарнира в одном. Ароматные, сытные и очень простые в приготовлении. Подойдут и для семейного обеда, и для ужина с гостями.

Ингредиенты:

  • фарш — 400 г;
  • яйцо — 1 шт.;
  • паприка — 1 ч. л.;
  • сухой чеснок — по вкусу;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • лук — 1 шт.;
  • шампиньоны — 250 г;
  • сыр — 150 г;
  • сметана — 30 г;
  • зелень — по вкусу.

Приготовление:

  1. Лук и грибы мелко нарезать и обжарить до золотистости.
  2. Фарш смешать с яйцом, паприкой, чесноком, солью и перцем.
  3. Сформировать из фарша круглые гнезда с углублением в центре.
  4. Разложить внутрь каждого начинку из грибов и лука.
  5. Сверху выложить по ложке сметаны и присыпать тертым сыром.
  6. Запекать при 180 °C около 35–40 минут.
  7. Подавать горячими, посыпав свежей зеленью.

Гнезда получаются сочными, с румяной корочкой и ароматной начинкой.

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еда
мясо
яйца
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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