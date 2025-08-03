Это блюдо точно потеснит котлеты: готовлю гнезда, которые сметают со стола

Это блюдо точно потеснит котлеты: готовлю гнезда, которые сметают со стола

Мясные гнезда — идеальное блюдо, если хочется и мяса, и гарнира в одном. Ароматные, сытные и очень простые в приготовлении. Подойдут и для семейного обеда, и для ужина с гостями.

Ингредиенты:

фарш — 400 г;

яйцо — 1 шт.;

паприка — 1 ч. л.;

сухой чеснок — по вкусу;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

лук — 1 шт.;

шампиньоны — 250 г;

сыр — 150 г;

сметана — 30 г;

зелень — по вкусу.

Приготовление:

Лук и грибы мелко нарезать и обжарить до золотистости. Фарш смешать с яйцом, паприкой, чесноком, солью и перцем. Сформировать из фарша круглые гнезда с углублением в центре. Разложить внутрь каждого начинку из грибов и лука. Сверху выложить по ложке сметаны и присыпать тертым сыром. Запекать при 180 °C около 35–40 минут. Подавать горячими, посыпав свежей зеленью.

Гнезда получаются сочными, с румяной корочкой и ароматной начинкой.

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