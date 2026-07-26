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26 июля 2026 в 12:04

Голубцы для ленивых: все в одну форму, и в духовку. Сочнее, чем классика, и без возни со скручиванием

Фото: D-NEWS.ru
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Когда хочется голубцов, но нет времени возиться с капустными листьями, этот рецепт — спасение. Просто смешиваю фарш с рисом и тушеной капустой, выкладываю в форму и заливаю сметанным соусом. Через час в духовке получается сочная, ароматная запеканка с золотистой корочкой и нежной серединой.

Ингредиенты

Фарш мясной (свинина + говядина) — 500 г, капуста белокочанная — 300 г, рис круглозерный — 100 г, лук репчатый — 2 шт., морковь — 1 шт., сметана — 200 мл, томатная паста — 2 ст. л., соль, перец черный молотый, лавровый лист — по вкусу, масло растительное — для жарки.

Как готовлю

Сначала мелко шинкую капусту и обжариваю ее на растительном масле до мягкости, добавляю натертую морковь и лук, тушу до готовности. Рис отвариваю до полуготовности, смешиваю с фаршем, остывшими овощами, солю и перчу. Форму смазываю маслом, выкладываю мясную массу, разравниваю и заливаю смесью сметаны с томатной пастой и половиной стакана воды. Отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, на 40–45 минут. Готовое блюдо достаю, даю постоять 10 минут и подаю с зеленью.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо. Запеканка получилась сочной, ароматной, а сметанная корочка — просто песня. Рис не разварился в кашу, а капуста дала ровно столько сока, сколько нужно. Советую дать пирогу постоять минут 15 после духовки — так он лучше схватится и не развалится при нарезке.

Проверено редакцией
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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