Эти творожные оладьи — идеальный баланс между панкейками и сырниками. Нежная текстура, знакомый вкус и никакой сложной возни с тестом

Ищете что-то новое, но не радикально отличающееся от любимых сырников? Эти творожные оладьи — именно то решение. Они сочетают в себе воздушность американских панкейков и душевный вкус классического творожного блюда.

Что понадобится

Творог (9%) — 500 г, яйца — 2 шт., пшеничная мука — 100 г, сахар — 2-3 ст. л., разрыхлитель — 1 ч. л., соль — 1 щепотка, молоко — 50–100 мл, растительное масло для жарки — 2-3 ст. л.

Как готовлю

Творог, если он влажный, нужно отжать, завернув в марлю и поместив под пресс на несколько часов. Далее его необходимо превратить в однородную пасту: пробейте блендером или протрите через сито.

В творожную массу добавьте сахар, соль и яйца, снова взбейте до гладкости. Муку просейте вместе с разрыхлителем и вмешайте в творожную основу.

Теперь, постоянно помешивая, вливайте молоко небольшими порциями — его количество регулируйте, чтобы добиться консистенции густой, но текучей сметаны, характерной для оладий.

Сковороду хорошо разогрейте на среднем огне, смажьте маслом. Выкладывайте тесто порционно, формируя небольшие оладьи.

Обжаривайте с одной стороны до золотистой корочки, затем переверните, накройте сковороду крышкой и готовьте еще 2-3 минуты до полной пропеченности. Подавайте сразу, пока они сохраняют свою нежную воздушность.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.