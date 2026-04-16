16 апреля 2026 в 10:00

Эти тарталетки не оставляют шансов другим десертам — идеальный баланс лимона и ягод

Фото: D-NEWS.ru
Союз терпкого лимона и сладкой малины — классика кондитерского искусства. В этом рецепте он обретает новое звучание в миниатюрных тарталетках с хрустящей основой из миндальной муки.

Что понадобится

Для теста: сливочное масло (комнатной температуры) — 100 г, сахар — 50 г, яйцо — 1 шт., миндальная мука — 100 г, рисовая мука — 60 г, кукурузный крахмал — 1 ст. л., соль — щепотка.

Для лимонного крема: сливочное масло — 70 г, сахар — 100 г, яйца — 2 шт., лимонный сок — 80 мл, цедра 1 лимона.

Для подачи: свежая малина — 150 г.

Как готовлю

Для теста взбиваю размягченное масло с сахаром до кремообразного состояния, добавляю яйцо и снова взбиваю. Просеиваю в массу миндальную и рисовую муку, крахмал, добавляю соль и быстро замешиваю однородное тесто. Формирую шар, заворачиваю в пленку и отправляю в холодильник на 30 минут.

Для крема в сотейнике соединяю кубики масла, сахар, яйца, лимонный сок и цедру. Нагреваю на медленном огне, постоянно помешивая венчиком, пока смесь не загустеет до консистенции сметаны.

Процеживаю крем через сито в миску, накрываю пленкой и охлаждаю. Духовку разогреваю до 170 °C. Охлажденное тесто раскатываю в пласт толщиной 3 мм, вырезаю кружки по размеру форм.

Аккуратно распределяю тесто по дну и бортикам, накалываю вилкой и выпекаю 20–25 минут до золотистого оттенка.

Даю корзиночкам полностью остыть в формах, после чего извлекаю. Перед подачей наполняю тарталетки охлажденным лимонным кремом и украшаю свежей малиной.

Проверено редакцией
В России обновили правила оформления больничных
К лету худею с этим тортом — «Красотка» без сахара и муки: готовим в микроволновке за 4 минуты
Натираю сыр, добавляю яйцо и паприку — и за 10 минут на столе горка румяных лепешек. Нежнее оладий и сытнее пирожков
Россиянам дали советы, как эффективно поддержать здоровье сердца
Отбывающий пожизненное в «Черном дельфине» экс-сенатор обратился в суд
рецепты
еда
десерты
Дмитрий Демичев
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
