Эти тарталетки не оставляют шансов другим десертам — идеальный баланс лимона и ягод

Союз терпкого лимона и сладкой малины — классика кондитерского искусства. В этом рецепте он обретает новое звучание в миниатюрных тарталетках с хрустящей основой из миндальной муки.

Что понадобится

Для теста: сливочное масло (комнатной температуры) — 100 г, сахар — 50 г, яйцо — 1 шт., миндальная мука — 100 г, рисовая мука — 60 г, кукурузный крахмал — 1 ст. л., соль — щепотка.

Для лимонного крема: сливочное масло — 70 г, сахар — 100 г, яйца — 2 шт., лимонный сок — 80 мл, цедра 1 лимона.

Для подачи: свежая малина — 150 г.

Как готовлю

Для теста взбиваю размягченное масло с сахаром до кремообразного состояния, добавляю яйцо и снова взбиваю. Просеиваю в массу миндальную и рисовую муку, крахмал, добавляю соль и быстро замешиваю однородное тесто. Формирую шар, заворачиваю в пленку и отправляю в холодильник на 30 минут.

Для крема в сотейнике соединяю кубики масла, сахар, яйца, лимонный сок и цедру. Нагреваю на медленном огне, постоянно помешивая венчиком, пока смесь не загустеет до консистенции сметаны.

Процеживаю крем через сито в миску, накрываю пленкой и охлаждаю. Духовку разогреваю до 170 °C. Охлажденное тесто раскатываю в пласт толщиной 3 мм, вырезаю кружки по размеру форм.

Аккуратно распределяю тесто по дну и бортикам, накалываю вилкой и выпекаю 20–25 минут до золотистого оттенка.

Даю корзиночкам полностью остыть в формах, после чего извлекаю. Перед подачей наполняю тарталетки охлажденным лимонным кремом и украшаю свежей малиной.