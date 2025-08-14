Эти шпроты выручат всегда: бюджетная закуска для большого удовольствия

Хотите приготовить вкусную закуску за 5 минут? Эти шпротные бутеры станут настоящим спасением, когда нужно быстро накормить гостей или сделать сытный перекус. Простые ингредиенты, минимум усилий — а результат превосходит все ожидания! Нежные, пикантные и очень аппетитные бутерброды понравятся всем без исключения.

Для приготовления вам понадобится: банка шпрот, 2 яйца, 100 г плавленого сыра, маринованные огурцы, вареная морковь и чеснок. Яйца отварите, очистите и натрите на терке. Шпроты разомните вилкой вместе с плавленым сыром, добавьте мелко нарезанные огурцы и морковь. Чеснок пропустите через пресс и смешайте с остальными ингредиентами. Добавьте майонез до нужной консистенции.

Намажьте смесь на хрустящие тосты, украсьте зеленью и ломтиками помидора. Эти бутеры хороши как самостоятельная закуска или дополнение к супу. Попробуйте — и вы убедитесь, что самые вкусные блюда часто оказываются и самыми простыми в приготовлении!

