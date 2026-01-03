Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 15:33

Эти шоколадные крамбл-кукис стали хитом на моей кухне — рецепт идеального американского печенья

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Ищете самое шоколадное и простое печенье? Эти крамбл-кукис с кусочками молочного шоколада готовятся за 15 минут и станут вашим новым фаворитом к чаю или кофе.

120 г размягченного сливочного масла растираю с 130 г тростникового сахара до однородной кремообразной массы. Добавляю одно яйцо и снова тщательно перемешиваю. Просеиваю 210 г муки с 5 г разрыхлителя, всыпаю в мокрую основу и быстро замешиваю однородное тесто ложкой или лопаткой.

В готовое тесто вмешиваю 80 г молочного шоколада, нарезанного некрупными кусочками. Формирую из теста небольшие шарики, выкладываю их на противень с пергаментом и слегка приплющиваю пальцами. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 12–15 минут до появления золотистого оттенка по краям и характерных трещинок на поверхности — важно не пересушить, середина должна остаться мягкой.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

Проверено редакцией
Читайте также
Куриные бомбочки а-ля жюльен — готовлю их с двойной начинкой
Общество
Куриные бомбочки а-ля жюльен — готовлю их с двойной начинкой
Готовлю маринованные яйца по-азиатски — они становятся пикантными, ароматными и с красивым мраморным узором
Общество
Готовлю маринованные яйца по-азиатски — они становятся пикантными, ароматными и с красивым мраморным узором
Миндаль, корица и теплый мед — собираю торт «Рождественское полено». Уютная и ароматная выпечка в праздники
Общество
Миндаль, корица и теплый мед — собираю торт «Рождественское полено». Уютная и ароматная выпечка в праздники
Этот пирог — просто фантастика: простое сочетание творога и вишни дает вау-эффект
Общество
Этот пирог — просто фантастика: простое сочетание творога и вишни дает вау-эффект
Шедевр, а не пирог! Быстрая грузинская ачма: сырная, слоеная, очень простая
Семья и жизнь
Шедевр, а не пирог! Быстрая грузинская ачма: сырная, слоеная, очень простая
еда
рецепты
десерты
выпечка
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Белграде заявили об «атаке» США на Сербию
Стало известно о новой схеме заражения смартфонов
«Тишина»: Медведев оценил реакцию ЕС на агрессию США против Венесуэлы
«Бандеростан»: Медведев призвал США свергнуть «наркоманов на Банковой»
Десятки человек пострадали в страшном ДТП с автобусом в российском регионе
Раскрыта причина смерти россиянина при подъеме к храму в Таиланде
Медведев сделал одно «ядерное» заявление после атаки США на Каракас
В Европе указали на неочевидное последствие атаки США на Венесуэлу
Смотрим в зубы дареному коню? Как реагировать на передаренные подарки?
Неженатым туристам запретили заниматься сексом на популярном курорте
Глава Минспорта Дегтярев показал новый олимпийский талисман России
Умер легендарный бригадир БАМа
Русофобия может лишить Эстонию важного чемпионата
Климов прокомментировал заявление Трампа о вывозе Мадуро в США
Появилось видео с сыном Ефремова и 64-летней Розановой на «горячем» отдыхе
США предъявили Мадуро и его жене обвинения
Британия открестилась от операции по свержению Мадуро
Очередь машин у Крымского моста резко выросла
В США раскрыли важную деталь операции по захвату Мадуро
Отказ от корпоративов, здоровье, развод с Брухуновой: как живет Петросян
Дальше
Самое популярное
Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников
Общество

Яблочная хрустяшка к завтраку и на перекус — готовлю десерт за 15 минут вместо сырников

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше
Россия

ВСУ устроили ужас под Херсоном, лютый ответ ВС РФ, арест Разина: что дальше

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января
Россия

Липцы, Покровск, Харьков: хорошие и плохие новости фронта СВО 2 января

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.