Эти шоколадные крамбл-кукис стали хитом на моей кухне — рецепт идеального американского печенья

Ищете самое шоколадное и простое печенье? Эти крамбл-кукис с кусочками молочного шоколада готовятся за 15 минут и станут вашим новым фаворитом к чаю или кофе.

120 г размягченного сливочного масла растираю с 130 г тростникового сахара до однородной кремообразной массы. Добавляю одно яйцо и снова тщательно перемешиваю. Просеиваю 210 г муки с 5 г разрыхлителя, всыпаю в мокрую основу и быстро замешиваю однородное тесто ложкой или лопаткой.

В готовое тесто вмешиваю 80 г молочного шоколада, нарезанного некрупными кусочками. Формирую из теста небольшие шарики, выкладываю их на противень с пергаментом и слегка приплющиваю пальцами. Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 12–15 минут до появления золотистого оттенка по краям и характерных трещинок на поверхности — важно не пересушить, середина должна остаться мягкой.

