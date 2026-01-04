Атака США на Венесуэлу
Холодец из курицы — экономия времени без потери вкуса: простой рецепт для домашней кухни

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Хотите порадовать семью вкусным холодцом, но нет времени на многочасовое варево? Попробуйте приготовить его из курицы — получится не менее аппетитно, чем из говядины со свининой, а времени займёт заметно меньше. К тому же куриный холодец выходит менее жирным, что оценят те, кто следит за питанием.

Для приготовления вам понадобятся: куриные окорочка — 3 штуки, морковь — 2 штуки, лук — 2 штуки, желатин — 2 столовые ложки, лавровый лист — 3 штуки, чёрный перец горошком — 4 штуки, соль — 1 столовая ложка, вода — 2,5 литра, чеснок — 3 зубчика. Очистите овощи, положите их в кастрюлю вместе с окорочками и залейте водой.

После закипания добавьте лавровый лист и перец, варите два часа, за час до готовности посолив бульон. Готовое мясо разделите на кусочки. В стакане с бульоном замочите желатин на 15–20 минут, затем смешайте с основным бульоном и разлейте по ёмкостям с мясом и овощами. Остудите и поставьте в холодильник на 4–5 часов — и вкусный холодец готов к подаче!

Ранее сообщалось, что тушеную капусту я готовлю часто, потому что это недорого, сытно и всегда выручает к ужину. Но признаюсь честно: обычный вариант с луком и морковью быстро надоедает. Со временем я нашла простые хитрости, которые делают капусту особенно мягкой и насыщенной по вкусу, без мяса и грибов.

Проверено редакцией
