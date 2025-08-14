Эти шоколадные брауни можно есть и ночью — минимум калорий, максимум вкуса

Хотите побаловать себя вкусным десертом без вреда для фигуры? Эти творожные брауни с какао и черносливом — идеальное решение! Они готовятся всего из нескольких ингредиентов, получаются нежными и влажными внутри, с насыщенным шоколадным вкусом. И самое главное — такой десерт можно есть даже на диете!

Для приготовления вам понадобится: 180 г творога, 30 г темного шоколада, 1 яйцо, 20 г какао, 50 г чернослива и 40 г грецких орехов. Растопите шоколад со сливочным маслом, добавьте яйцо, творог и йогурт. Чернослив нарежьте кусочками, орехи порубите и добавьте в тесто вместе с какао. Выложите массу в форму и выпекайте при 180 °C 30 минут.

Готовые брауни получаются не слишком сладкими, с приятной кислинкой от чернослива и хрустящими орешками. Они отлично сочетаются с чаем или кофе. Такой десерт содержит полезный белок из творога и антиоксиданты из какао — идеальный вариант для тех, кто следит за питанием.

