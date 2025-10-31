Эти рубленые котлетки — просто фантастика! Делаем блюдо полезнее с этим рецептом

Эти котлеты я начал готовить, когда искал способ добавить больше овощей в рацион своей семьи. Меня поразило, как брокколи и перец делают обычные куриные котлеты сочными и яркими. Теперь это наше любимое блюдо для ужина — полезное, красивое и очень вкусное.

Для приготовления мне нужно: 500 г куриного филе, 100 г брокколи, 100 г красного перца, 100 г сыра, 2 яйца, 2 столовые ложки майонеза, 3-4 столовые ложки муки, соль и специи по вкусу. Куриное филе и сыр нарезаю небольшими кубиками. Брокколи и перец мелко шинкую.

В глубокой миске смешиваю все ингредиенты, кроме масла и муки. Добавляю муку постепенно, чтобы фарш получился достаточно густым. Формирую котлеты руками, слегка обваливаю их в муке. Разогреваю на сковороде растительное масло и обжариваю котлеты с двух сторон до золотистой корочки под крышкой на среднем огне. Подаю горячими с овощным салатом или картофельным пюре.

