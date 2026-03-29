Эти постные «жаворонки» — вкус весенней традиции. Дрожжевое тесто без яиц и молока, а результат — душистые птички с изюминками-глазками

Эти булочки-птички — не просто выпечка, а настоящая весенняя традиция. Простое постное тесто превращается в трогательных «жаворонков», которых так обожают и взрослые, и дети.

Что понадобится

Мука пшеничная — 500 г, вода кипяченая горячая — 300 мл, сахар (лучше тростниковый) — 80 г, масло растительное — 80 мл, дрожжи сухие — 11 г (или 50 г прессованных), соль — 1 ч. л., изюм без косточек — 50–70 г, экстракт ванильный — 1 ч. л. (по желанию), сахарная пудра для подачи — по вкусу.

Как готовлю

В глубокой миске соединяем горячую воду, сахар и соль, перемешиваем до полного растворения. Вводим растительное масло и ванильный экстракт. Просеиваем муку, смешанную с дрожжами, в жидкость и замешиваем гладкое эластичное тесто.

Накрываем его полотенцем и оставляем в теплом месте для подъема примерно на 1–1,5 часа, пока объем не увеличится вдвое. Подошедшее тесто обминаем и раскатываем в длинный жгут толщиной около 1,5 см. Нарезаем его на равные кусочки весом примерно 50 г.

Каждый кусочек-жгутик завязываем в свободный узел. Один конец, торчащий вверх, формируем в голову птицы, слегка вытягивая и прищипывая кончик для клюва. Второй конец (хвост) расплющиваем и надрезаем вилкой, создавая текстуру перьев.

Для глаз вдавливаем в тесто по две изюминки. Выкладываем заготовки на противень, застеленный пергаментом, и даем расстояться 15–20 минут.

Выпекаем в разогретой до 180 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Готовых «жаворонков» перекладываем на решетку для остывания. Перед подачей по желанию можно слегка припудрить сахарной пудрой.

