Девушка приехала к мужчине из Сети и погибла при странных обстоятельствах Девушку из Екатеринбурга нашли мертвой в квартире после визита к парню из Сети

Женщина из Екатеринбурга погибла после визита к мужчине, с которым знакомилась в интернете, передает KP.RU. Тело Светланы Шаталиной обнаружили в арендованной квартире спустя несколько дней после пропажи.

Знакомая погибшей сообщила, что причиной смерти стало отравление неизвестным химическим веществом. Она также отметила, что женщина чувствовала себя плохо в квартире и вышла на балкон, где и скончалась.

Следственные органы продолжают проверку обстоятельств происшествия. Родственники и знакомые женщины продолжают искать ответы на вопросы, связанные с визитом к незнакомцу.

Ранее сообщалось, что россиянка Алина Камбарова погибла в Тбилиси при загадочных обстоятельствах. С января 2025 года 22-летняя девушка жила и работала в Грузии, а в Россию возвращалась лишь на короткое время. Известно, что 16 марта Камбарова прилетела в Тбилиси, где ее встретил знакомый парень.

До этого в Екатеринбурге женщина обнаружила своего мужа, бывшего пограничника, лежащим на полу в крови и со строительным пистолетом. Один из знакомых погибшего отметил, что в последнее время мужчина страдал от онкологического заболевания.