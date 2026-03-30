Названы главные симптомы недостатка омега-3

Гастроэнтеролог Пехотина: сухость кожи и утомляемость говорят о дефиците омега-3

Сухая кожа и повышенная утомляемость могут указывать на недостаток омега-3 в организме, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина. По ее словам, дефицит полиненасыщенных жирных кислот способен привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и депрессии.

Недостаток омега-3 может проявляться неспецифически: сухость кожи, ломкость волос, повышенная утомляемость, снижение концентрации. В долгосрочной перспективе дефицит связан с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивных нарушений и хронического воспаления. Интересно, что низкий уровень полинасыщенных жирных кислот также ассоциирован с более высоким риском депрессивных состояний, — предупредила Пехотина.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что какао, пряности, орехи, сухофрукты и ягоды способствуют выработке гормонов счастья, включая дофамин. Орехи, по его словам, богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают справляться с тревожностью.

Максим Кирсанов
Дмитрий Новиков
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Машков, скромная Муравьева, Мигицко: фото закулисья премии «Золотая маска»
Налет БПЛА на Ярославль 28 марта: пострадавшие, разрушения, что известно
