Названы главные симптомы недостатка омега-3

Сухая кожа и повышенная утомляемость могут указывать на недостаток омега-3 в организме, заявила NEWS.ru врач-гастроэнтеролог Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения Московской области Елена Пехотина. По ее словам, дефицит полиненасыщенных жирных кислот способен привести к сердечно-сосудистым заболеваниям и депрессии.

Недостаток омега-3 может проявляться неспецифически: сухость кожи, ломкость волос, повышенная утомляемость, снижение концентрации. В долгосрочной перспективе дефицит связан с повышением риска сердечно-сосудистых заболеваний, когнитивных нарушений и хронического воспаления. Интересно, что низкий уровень полинасыщенных жирных кислот также ассоциирован с более высоким риском депрессивных состояний, — предупредила Пехотина.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что какао, пряности, орехи, сухофрукты и ягоды способствуют выработке гормонов счастья, включая дофамин. Орехи, по его словам, богаты омега-3 жирными кислотами, которые помогают справляться с тревожностью.