Власти Таганрога рассказали о повреждениях при атаке ВСУ Промышленные предприятия и жилые дома повреждены при атаке ВСУ на Таганрог

Промышленные предприятия, социальные объекты и жилые дома повреждены при атаке ВСУ на Таганрог, сообщила мэр города Светлана Камбулова в Telegram-канале. По ее словам, оперативные службы выехали для ликвидации последствий на 49 вызовов.

Из-за падения обломков БПЛА повреждено несколько жилых домов, социальных объектов, промышленных предприятий. Городские и экстренные службы работают на местах происшествий, — написала Камбулова.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале заявил, что воздушная атака на Таганрог привела к человеческим жертвам. По его словам, один мужчина погиб, еще восемь человек получили ранения.

До этого местные жители сообщили NEWS.ru, что в районе Таганрога прогремело не менее восьми взрывов, параллельно с этим в городе прозвучала сирена воздушной тревоги. Минобороны РФ не комментировало эти сведения.

Позже Telegram-канал SHOT сообщил, что массированная атака беспилотников ВСУ на Таганрог продолжается уже около двух часов. Как рассказали SHOT очевидцы, один из дронов врезался в здание школы, вызвав дым и пожар.