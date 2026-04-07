07 апреля 2026 в 17:02

Эти многолетники выживут на камне и песке: клумба-фейерверк для ленивых садоводов

Пока одни тратят силы на капризные цветы, все больше дачников переходят на выносливые многолетники, которые растут буквально «сами по себе» и на самых бедных почвах. Тренд последних лет — клумбы, которые не требуют постоянного ухода, но выглядят как дизайнерские.

В основе таких посадок — проверенные неприхотливые виды: алиссум, астранция, альпийская астра, гвоздика травянка, ясколка, карпатский колокольчик, аквилегия, арабис и фиалка рогатая. Они легко приживаются даже на каменистых и песчаных участках, быстро разрастаются и создают плотные цветущие ковры. За счет разной высоты и оттенков клумба выглядит как живой «фейерверк» — постоянно меняется и переливается красками.

Интересный факт: многие из этих растений изначально происходят из горных районов, поэтому спокойно переносят бедные почвы, ветер и засуху. Например, ясколка образует серебристый ковер, а гвоздика и арабис цветут настолько обильно, что почти полностью скрывают зелень. При этом они зимостойкие и годами растут на одном месте без пересадки.

Высевают такие многолетники весной, и уже через сезон участок начинает преображаться. Уход минимальный: редкий полив, немного солнца — и все. Это идеальное решение для тех, кто хочет красивую клумбу без постоянной работы, но с эффектом «как у ландшафтного дизайнера».

Ранее мы рассказывали о цветке для тех, кто не любит поливать. Засухоустойчив, не боится ветра и способен цвести в жару.

Проверено редакцией
Читайте также
Бросаю семена в грядки в апреле — в июне в саду живые ковры цветов: пять многолетников, которые сеют ранней весной
5 цветов для апрельской посевной: цветут в первый год и супернеприхотливы
Под эти однолетники всегда оставляю грядку: как порхающие бабочки и огоньки — можно сеять сразу в грунт
Красота 12 месяцев в году: какие сухоцветы обязательно нужны в вашем саду
Цветок для тех, кто не любит поливать: засухоустойчив, не боится ветра и способен цвести в жару
Ольга Шмырева
Самое популярное
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Семья и жизнь

7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Семья и жизнь

Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать

