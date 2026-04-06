Бросаю семена в грядки в апреле — в июне в саду живые ковры цветов: пять многолетников, которые сеют ранней весной

Бросаю семена в грядки в апреле — в июне в саду живые ковры цветов: пять многолетников, которые сеют ранней весной

Если не хочется возиться с подоконниками, есть многолетники, которым даже лучше стартовать в прохладной почве. Они не боятся возвратных холодов, быстро всходят и развиваются крепче, чем через рассаду.

При раннем посеве уже к началу лета видно плотные кустики, а часть из них успевает зацвести в первый сезон. Главное — не брать «теплолюбивые» культуры, а сеять те, которым холод только на пользу.

1. Нивяник (садовая ромашка). Сеют прямо в грунт с апреля — семена спокойно прорастают в прохладной земле. Быстро наращивает розетку и уже в первый сезон может дать цветение при раннем посеве. На одном месте растет 4–5 лет, морозостойкость высокая, спокойно переносит зимы до −30 °C.

2. Колокольчик карпатский. Отлично всходит при низких температурах, не требует укрытия. В апреле сеется прямо на грядку, дает аккуратные кустики и часто зацветает к концу лета. На одном месте живет 3–4 года, морозостойкий до −25 °C.

3. Гвоздика турецкая. Вообще не боится холодной почвы — один из самых надежных вариантов для прямого посева. В первый год формирует куст, а иногда при раннем старте может показать отдельные цветы. Растет на одном месте 3–5 лет, выдерживает морозы до −30 °C.

4. Люпин многолетний. Идеален для раннего посева: семена плотные, любят прохладу и хорошо всходят без замачивания. Быстро растет, дает мощную зелень и может зацвести уже в первый год. На одном месте держится 4–6 лет, морозостойкость высокая — до −35 °C.

5. Мак восточный. Сеют очень рано, как только можно работать с землей — он не любит пересадок, поэтому только прямой посев. Всходит дружно, развивается быстро и дает сильные растения. На одном месте растет до 7–10 лет, выдерживает морозы до −30 °C.

Ранее мы рассказывали о пяти цветах для апрельской посевной. Цветут в первый год и супернеприхотливы.