06 апреля 2026 в 12:01

Бросаю семена в грядки в апреле — в июне в саду живые ковры цветов: пять многолетников, которые сеют ранней весной

Фото: D-NEWS.ru
Если не хочется возиться с подоконниками, есть многолетники, которым даже лучше стартовать в прохладной почве. Они не боятся возвратных холодов, быстро всходят и развиваются крепче, чем через рассаду.

При раннем посеве уже к началу лета видно плотные кустики, а часть из них успевает зацвести в первый сезон. Главное — не брать «теплолюбивые» культуры, а сеять те, которым холод только на пользу.

1. Нивяник (садовая ромашка). Сеют прямо в грунт с апреля — семена спокойно прорастают в прохладной земле. Быстро наращивает розетку и уже в первый сезон может дать цветение при раннем посеве. На одном месте растет 4–5 лет, морозостойкость высокая, спокойно переносит зимы до −30 °C.

2. Колокольчик карпатский. Отлично всходит при низких температурах, не требует укрытия. В апреле сеется прямо на грядку, дает аккуратные кустики и часто зацветает к концу лета. На одном месте живет 3–4 года, морозостойкий до −25 °C.

3. Гвоздика турецкая. Вообще не боится холодной почвы — один из самых надежных вариантов для прямого посева. В первый год формирует куст, а иногда при раннем старте может показать отдельные цветы. Растет на одном месте 3–5 лет, выдерживает морозы до −30 °C.

4. Люпин многолетний. Идеален для раннего посева: семена плотные, любят прохладу и хорошо всходят без замачивания. Быстро растет, дает мощную зелень и может зацвести уже в первый год. На одном месте держится 4–6 лет, морозостойкость высокая — до −35 °C.

5. Мак восточный. Сеют очень рано, как только можно работать с землей — он не любит пересадок, поэтому только прямой посев. Всходит дружно, развивается быстро и дает сильные растения. На одном месте растет до 7–10 лет, выдерживает морозы до −30 °C.

Ранее мы рассказывали о пяти цветах для апрельской посевной. Цветут в первый год и супернеприхотливы.

Читайте также
Вы забудете о магазинных кексах: печем творожный «Мандарино» — нежный, влажный и с цитрусовой ноткой
Общество
Вы забудете о магазинных кексах: печем творожный «Мандарино» — нежный, влажный и с цитрусовой ноткой
Пеку по поводу и без! Вишневый торт с творожным слоем — проще рецепта не найти, а вкус — просто сказка
Общество
Пеку по поводу и без! Вишневый торт с творожным слоем — проще рецепта не найти, а вкус — просто сказка
Шпроты все еще решают: эта закуска — беспроигрышная классика. Готовлю топ-паштет за 10 минут
Общество
Шпроты все еще решают: эта закуска — беспроигрышная классика. Готовлю топ-паштет за 10 минут
5 цветов для апрельской посевной: цветут в первый год и супернеприхотливы
Общество
5 цветов для апрельской посевной: цветут в первый год и супернеприхотливы
Розы без шипов: названия 5 цветов для сада без колючек и капризных красавиц
Семья и жизнь
Розы без шипов: названия 5 цветов для сада без колючек и капризных красавиц
Ольга Шмырева
О. Шмырева
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

