Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
27 марта 2026 в 08:14

Эти мандариновые кексы — ароматный антидепрессант к чаю. Превращаю простую выпечку в праздник настроения

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Сам удивился, как из мандарина, горсти муки и масла рождается этот ароматный шедевр. Кексы поднимаются пышной шапкой, пропитываются цитрусовым соком и покрываются блестящей глазурью — выглядит как из кондитерской.

Что понадобится

Мука — 200 г, коричневый сахар — 150 г, сливочное масло — 100 г, манная крупа — 2 ст. л., яйцо, яичный желток, кефир — 100 мл, мандарины — 2-3 шт. (для теста и глазури), разрыхлитель — 1 ч. л., сахарная пудра — 100 г.

Как готовлю

Натираю цедру с двух мандаринов и отжимаю сок. Размягченное масло взбиваю с сахаром и цедрой до легкости, оставляю на 5 минут для раскрытия аромата.

Добавляю яйцо, желток и кефир, взбиваю до однородности. Просеиваю муку с разрыхлителем, всыпаю манную крупу и вливаю мандариновый сок. Замешиваю тесто консистенции густой сметаны. Разливаю по смазанным формам, заполняя на 2/3.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого края. Готовые кексы остужаю на решетке. Для глазури смешиваю сахарную пудру с соком одного мандарина до состояния плотной, но льющейся массы. Поливаю кексы и даю глазури застыть.

Ранее также сообщалось, как превратить обычный лаваш в чудесный рулет. Этот рецепт ягодного штруделя покорит вас простотой приготовления и нежным вкусом.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру апельсин и масло — на Пасху пеку австрийский гугельхупф: нежнее кулича, ароматнее любого кекса
Общество
Беру апельсин и масло — на Пасху пеку австрийский гугельхупф: нежнее кулича, ароматнее любого кекса
Этот кекс круче любого чизкейка: готовлю с морковью и апельсинами — гениальное решение для постного стола
Общество
Этот кекс круче любого чизкейка: готовлю с морковью и апельсинами — гениальное решение для постного стола
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Семья и жизнь
Кидаем на сковороду фасоль, томат и яйца: простой рецепт за 5 минут
Пекинская капуста с авокадо: рецепт для своих, о котором все молчат
Семья и жизнь
Пекинская капуста с авокадо: рецепт для своих, о котором все молчат
Тесто как пух: секрет идеального дрожжевого теста за 30 минут
Семья и жизнь
Тесто как пух: секрет идеального дрожжевого теста за 30 минут
кексы
рецепты
тесто
выпечка
Дмитрий Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье выдворят 60 выходцев из Азии и Латинской Америки
«Я с ней знакома уже давно»: Полина Диброва о новом романе экс-мужа
В Финляндии указали на раскол внутри НАТО
Подсчитан ущерб военной технике США на Ближнем Востоке
Врач назвала неочевидный полезный нутриент для мужчин
Литвина развели на огромные деньги при попытке вернуть украденный аккаунт
Жертвы Эпштейна решили засудить американскую администрацию
В российском регионе пропала несовершеннолетняя с приметной татуировкой
Стало известно о возможном испытании в США гиперзвуковой ракеты
В Сочи задержали вице-мэра и двоих чиновников администрации
Занятия в подвергшейся нападению школе Челябинска возобновили
В Дубае наступил тотальный дефицит эскортниц
В АвтоВАЗе оценили влияние ближневосточного конфликта на цепочки поставок
Свыше 10 брендов собрались покинуть Россию в 2026 году
Война на Ближнем Востоке спровоцировала немыслимый рост цен на авиабилеты
Жители Ирана стали массово гибнуть из-за мин-обманок Израиля и США
Подсчитаны колоссальные потери России из-за теневого оборота моторных масел
Тренер назвала лучшее упражнение для развития мышц рук
Юрист раскрыл важный нюанс о вызове сотрудника на работу в выходной
Победный марш-бросок, провал танков Abrams ВСУ: новости СВО к утру 27 марта
Дальше
Самое популярное
Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков
Общество

Забыла про драники. Капустники на сковороде получаются сочными, румяными и тают во рту — вкуснее хачапури и пирожков

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет
Общество

Делаю в ночь — утром выпекаю: пышный и мягкий кулич на венском тесте — не крошится и не черствеет

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 26 марта: где сбои в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.