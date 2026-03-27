Эти мандариновые кексы — ароматный антидепрессант к чаю. Превращаю простую выпечку в праздник настроения

Эти мандариновые кексы — ароматный антидепрессант к чаю. Превращаю простую выпечку в праздник настроения

Сам удивился, как из мандарина, горсти муки и масла рождается этот ароматный шедевр. Кексы поднимаются пышной шапкой, пропитываются цитрусовым соком и покрываются блестящей глазурью — выглядит как из кондитерской.

Что понадобится

Мука — 200 г, коричневый сахар — 150 г, сливочное масло — 100 г, манная крупа — 2 ст. л., яйцо, яичный желток, кефир — 100 мл, мандарины — 2-3 шт. (для теста и глазури), разрыхлитель — 1 ч. л., сахарная пудра — 100 г.

Как готовлю

Натираю цедру с двух мандаринов и отжимаю сок. Размягченное масло взбиваю с сахаром и цедрой до легкости, оставляю на 5 минут для раскрытия аромата.

Добавляю яйцо, желток и кефир, взбиваю до однородности. Просеиваю муку с разрыхлителем, всыпаю манную крупу и вливаю мандариновый сок. Замешиваю тесто консистенции густой сметаны. Разливаю по смазанным формам, заполняя на 2/3.

Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до золотистого края. Готовые кексы остужаю на решетке. Для глазури смешиваю сахарную пудру с соком одного мандарина до состояния плотной, но льющейся массы. Поливаю кексы и даю глазури застыть.

