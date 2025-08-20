Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Эти гренки сметают, едва кладешь на тарелку, — быстрый завтрак для семьи

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Золотистые гренки с нежной сырно-творожной начинкой — это идеальное решение для быстрого и вкусного завтрака. Всего 15 минут — и обычный батон превращается в ароматное блюдо с хрустящей корочкой и тающей во рту начинкой. Такой завтрак зарядит энергией на весь день!

Нарежьте батон ломтиками, обмакните в смесь из 4 яиц и 70 мл молока. Приготовьте начинку из 100 г творога и 150 г тертого сыра с прованскими травами. Выложите на хлеб, посыпьте сыром и запекайте 15–20 минут при 180 °C до золотистой корочки.

Эти гренки хороши как горячими, так и теплыми, их можно брать с собой на работу. Подавайте со свежей зеленью — простой рецепт, который станет вашим любимым!

Ранее также сообщалось о рецепте супа-мороженого. Это необычное блюдо с авокадо насытит без тяжести в желудке и охладит в жаркий день.

еда
хлеб
сыры
завтраки
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
