Эти цветы сами вернутся в ваш сад — лучшие варианты для самосева

Эти цветы сами вернутся в ваш сад — лучшие варианты для самосева

Цветы, которые возвращаются без лишних усилий, — настоящая находка для дачников. Посадили однажды — а потом только любуйтесь их цветением из года в год.

Самосевом отлично размножаются календула, василек, настурция, мак, эшшольция, нигелла и лаватера. Они легко адаптируются, быстро всходят весной и не требуют особого ухода. Главное — не перекапывать почву слишком глубоко, чтобы сохранить семена. А еще эти растения легко комбинировать между собой: клумба будет яркой и живой без дополнительных затрат.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.