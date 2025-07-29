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29 июля 2025 в 12:44

Эти цветы сами вернутся в ваш сад — лучшие варианты для самосева

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Цветы, которые возвращаются без лишних усилий, — настоящая находка для дачников. Посадили однажды — а потом только любуйтесь их цветением из года в год.

Самосевом отлично размножаются календула, василек, настурция, мак, эшшольция, нигелла и лаватера. Они легко адаптируются, быстро всходят весной и не требуют особого ухода. Главное — не перекапывать почву слишком глубоко, чтобы сохранить семена. А еще эти растения легко комбинировать между собой: клумба будет яркой и живой без дополнительных затрат.

Ранее сообщалось, что обычный аспаркам из аптеки может стать лучшим удобрением для ваших растений. Это средство содержит калий и магний — именно то, что нужно для яркого цветения.

сады
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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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