Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
15 апреля 2026 в 16:31

Лук не сгниет: лучшее место на участке для крупных и здоровых луковиц

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Чтобы лук на даче не гнил прямо в земле, а вырос крупным и здоровым, нужно с умом выбрать для него место и соблюсти несколько простых, но критически важных правил.

Главная ошибка — посадка лука в низине, где после дождей постоянно застаивается вода. Эта культура категорически не переносит переувлажнения, и в сырой почве луковицы начинают задыхаться и гнить буквально на корню.

Поэтому для грядки выбирайте самое солнечное и возвышенное место на участке, где вода не задерживается, а земля быстро просыхает. Идеально, если это будут приподнятые грядки, которые обеспечат естественный дренаж.

Не сажайте лук после любых корнеплодов (моркови, свеклы, редиса), а также после тыквы, кабачков. Лучше всего лук будет расти на грядках, где в прошлом году росли огурцы, капуста, ранний картофель или бобовые — горох и фасоль. Эти культуры не истощают почву и не передают луку общие болезни.

Возвращать лук на прежнее место можно не раньше, чем через 3–4 года, иначе в почве накопятся возбудители бактериальной гнили, которые гарантированно погубят урожай.

Ранее стало известно, что делать, чтобы чеснок не желтел.

Проверено редакцией
Читайте также
«Будто нож вставили и режут»: сосед насиловал подружку своих внуков
Кравцов раскрыл, введут ли в России единую школьную форму
Забудьте про рогатую и волосатую морковь: лучшее место на участке для ровных и сладких плодов
Торт «Прованс» готовлю из томатов — никакой возни с тестом, вкус поражает
Картон не выбрасываю — везу на дачу: земля больше не бетонная, а сорняки заблокированы
Общество
овощи
дачи
огороды
Дарья Иванова
Дарья Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд арестовал активы основателя «Русагро» Мошковича на 6,7 млрд рублей
Вменяемый Спесивцев: дочь жертвы маньяка отсудила у него миллион
Авиакомпания заплатила за смерть кошки в самолете
В Сети появилось видеообращение Чекалина, снятое до оглашения его приговора
Звезду телесериала «Солдаты» внесли в базу «Миротворца»
Государство задолжало украинцам более 13,8 млрд рублей
Суд вынес приговор экс-главе Wikimart
Пользователи пожаловались на сбой экосистемы Rockstar Games
Военэксперт объяснил необходимость для Запада создать новый военный блок
Москвич умер после удара по голове
Число жертв стрельбы в школе на юго-востоке Турции возросло
На Западе раскрыли, сколько заработали нефтяные гиганты на войне в Иране
Аллергикам дали советы, как легко пережить период цветения деревьев
Россиянина арестовали за приколы в маске черта на Пасху
В одном из городов Подмосковья отменят аренду электросамокатов
Прокуратура нацелилась на элитное имущество экс-главы таможни Подмосковья
Моргенштерн убедил суд одной страны отменить 10-летний запрет на въезд
В Кузбассе местный житель разгромил дом соседки молотком
На Госуслугах запустили раздел для поступления в суворовские училища
Марафонец решил пробежать в память о погибшем при забеге друге и тоже умер
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.