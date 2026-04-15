Лук не сгниет: лучшее место на участке для крупных и здоровых луковиц

Чтобы лук на даче не гнил прямо в земле, а вырос крупным и здоровым, нужно с умом выбрать для него место и соблюсти несколько простых, но критически важных правил.

Главная ошибка — посадка лука в низине, где после дождей постоянно застаивается вода. Эта культура категорически не переносит переувлажнения, и в сырой почве луковицы начинают задыхаться и гнить буквально на корню.

Поэтому для грядки выбирайте самое солнечное и возвышенное место на участке, где вода не задерживается, а земля быстро просыхает. Идеально, если это будут приподнятые грядки, которые обеспечат естественный дренаж.

Не сажайте лук после любых корнеплодов (моркови, свеклы, редиса), а также после тыквы, кабачков. Лучше всего лук будет расти на грядках, где в прошлом году росли огурцы, капуста, ранний картофель или бобовые — горох и фасоль. Эти культуры не истощают почву и не передают луку общие болезни.

Возвращать лук на прежнее место можно не раньше, чем через 3–4 года, иначе в почве накопятся возбудители бактериальной гнили, которые гарантированно погубят урожай.

