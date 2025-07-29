Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 11:38

Эти цветы лучше других переносят болезни — собираем живучий сад

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Мечтаете о цветущем саде без постоянной борьбы с болезнями и вредителями? Существуют растения с природным иммунитетом, которые сохраняют декоративность весь сезон без химической обработки. Они идеально подходят для занятых дачников и тех, кто предпочитает экологичное садоводство.

Топ-5 самых устойчивых цветов: календула (отпугивает вредителей), бархатцы (дезинфицируют почву), эхинацея (практически не болеет), тысячелистник (устойчив к засухе и болезням), рудбекия (неприхотлива и вынослива). Эти растения не только красивы, но и полезны — многие из них являются лекарственными. Достаточно посадить их в подходящем месте (большинство предпочитает солнце), и они будут годами радовать вас цветением, требуя лишь минимального полива в засуху.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.

сады
дачи
растения
цветы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Песков раскрыл детали диалога России и США по продлению ДСНВ
Экс-кандидат в президенты России ответил на идею продажи островов США
Песков оценил вероятность встречи Путина и Трампа в ближайшее время
В Кремле поставили точку в отношении России к союзу с КНДР и Ираном
«Приняли к сведению»: Песков о словах Трампа про сроки ультиматума для РФ
ВС России взяли под контроль новое село в ДНР
Российская чиновница посоветовала идти на СВО жалующимся на сбои интернета
Россияне побыли в одной стране и вернулись террористами
Сальск оказался под угрозой повторной атаки БПЛА
На Западе назвали роковую ошибку Зеленского
«99% годовых»: мошенники стали предлагать россиянам «уникальные» кредитки
Якутские дети устроили побег из детского сада в одном белье
В России дрифтеров начали судить по уголовной статье
Один нюанс помешал Раде рассмотреть новый закон Зеленского по НАБУ
У женщины остановилось сердце после удара молнией
Российские фехтовальщики выбыли с чемпионата мира
Стало известно, что ждет хозяев разрушенных взрывом квартир в Саратове
Генерал объяснил, кто приказал ВСУ бить по гражданским объектам России
Дочь известного режиссера показала, как выглядит ее младший брат
Наступление ВС РФ на Днепр 29 июля: потери до 80%, развал обороны Покровска
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды
Общество

Источник: WhatsApp и VPN заблокируют 1 августа. Правда ли это, инсайды

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.