Эти цветы лучше других переносят болезни — собираем живучий сад

Мечтаете о цветущем саде без постоянной борьбы с болезнями и вредителями? Существуют растения с природным иммунитетом, которые сохраняют декоративность весь сезон без химической обработки. Они идеально подходят для занятых дачников и тех, кто предпочитает экологичное садоводство.

Топ-5 самых устойчивых цветов: календула (отпугивает вредителей), бархатцы (дезинфицируют почву), эхинацея (практически не болеет), тысячелистник (устойчив к засухе и болезням), рудбекия (неприхотлива и вынослива). Эти растения не только красивы, но и полезны — многие из них являются лекарственными. Достаточно посадить их в подходящем месте (большинство предпочитает солнце), и они будут годами радовать вас цветением, требуя лишь минимального полива в засуху.

Ранее также сообщалось о растениях, которые помогут охладить помещение в жару. Они очищают воздух, регулируют влажность и создают ощущение свежести.