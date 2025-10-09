Эта замена молока превратит обычные оладьи в шедевр — ароматная и полезная вкуснятина на завтрак

Эта замена молока превратит обычные оладьи в шедевр — ароматная и полезная вкуснятина на завтрак

Банановые оладьи на миндальном молоке представляют собой нежное и полезное блюдо, которое сочетает натуральную сладость фруктов и тонкий ореховый аромат. Эти оладьи отличаются воздушной текстурой и насыщенным вкусом, что делает их идеальным выбором для семейного завтрака. Сочетание спелых бананов и миндального молока создает гармоничный вкусовой букет, который нравится и взрослым, и детям.

Для приготовления потребуется: 2 спелых банана, 250 мл миндального молока, 200 г муки, 2 яйца, 2 столовые ложки меда, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, растительное масло для жарки. Бананы разминают вилкой до состояния пюре. Яйца взбивают с медом и солью до легкой пены, добавляют миндальное молоко и банановое пюре. Постепенно вводят просеянную муку с разрыхлителем, аккуратно перемешивая до однородной консистенции. Тесто должно получиться достаточно густым, но легко стекать с ложки. Жарят на хорошо разогретой сковороде с небольшим количеством масла по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки.

Ранее также сообщалось об азиатском рецепте огурчиков. Этот простой рецепт можно опробовать за считаные минуты.