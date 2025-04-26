Неудобное положение во сне — частая причина утренней боли в спине. Наибольшую опасность для позвоночного отдела несет одна поза.
По словам врачей, самая вредная поза для сна, которая может стать причиной болей в спине, — на животе. Она искривляет шейный отдел, провоцирует поясничный прогиб. Если это ваша любимая поза и вы не хотите от нее отказываться, подложите плоскую подушку под таз, так вы снизите риски для здоровья.
Также врачи рекомендуют не спать в позе эмбриона, потому что в таком положении перенапрягаются межпозвоночные диски и ограничивается дыхание. Еще одна вредная для здоровья поза — на спине с высокой подушкой. Она нарушает кровообращение и вызывает храп.
Как спать правильно?
- На боку с подушкой между коленями.
- На спине с ортопедической подушкой.
- Меняйте положение 2–3 раза за ночь.
Попробуйте сменить положение и будете здоровы, а спина уже завтра скажет спасибо!
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