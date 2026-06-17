Эта подкормка — ключ к крупной картошке и защите от фитофторы: вносить во второй половине июня

Эта подкормка — ключ к крупной картошке и защите от фитофторы: вносить во второй половине июня

Если вы хотите получить крупные клубни картофеля и защитить посадки от болезней, не пропустите вторую половину июня — время, когда картошка начинает закладывать будущий урожай.

В этот период растению жизненно необходим калий, который отвечает за образование и налив клубней, повышает крахмалистость и улучшает вкус картофеля. Самое доступное и эффективное средство — древесная зола. Стакан золы залейте 10 литрами горячей воды, настаивайте 2-3 дня и поливайте под корень. Зола содержит не только калий, но и фосфор, кальций, магний и микроэлементы, которые укрепляют иммунитет растений.

Из минеральных удобрений во второй половине июня подойдут калимагнезия или сульфат калия (25–30 г на 10 л воды). Они ускорят закладку клубней и повысят устойчивость к фитофторозу, который активизируется именно в июне при влажной погоде.

Проведите подкормку до начала цветения, и вы обеспечите картофелю мощный старт для формирования крупного урожая, который будет хорошо храниться всю зиму.

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