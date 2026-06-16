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16 июня 2026 в 16:05

Паприка, колбаски и картошка — испанский суп получается насыщенным даже без бульона. Готовим за 20 минут

Фото: D-NEWS.ru
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Если хочется приготовить первое блюдо с ярким вкусом, но без долгой варки бульона, этот рецепт точно стоит попробовать. Копченые охотничьи колбаски, сладкий перец, томаты и паприка создают насыщенный вкус, который обычно ждут от гораздо более сложных супов.

Суп получается густым, ароматным и очень аппетитным. А благодаря овощам и специям каждая ложка радует насыщенным вкусом и легкой пикантностью.

Для приготовления вам понадобится: охотничьи колбаски — 250 г, картофель — 5 шт., помидоры — 2 шт., болгарский перец — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., морковь — 1 шт., чеснок — 2 зубчика, вода — 2,5 л, паприка молотая — 1 ч. ложка, соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, красный перец — по вкусу, зелень — 20 г, растительное масло — 1 ст. ложка.

Колбаски нарежьте кружочками и обжарьте на растительном масле до румяной корочки. Добавьте мелко нарезанный лук и натертую морковь, готовьте еще несколько минут. Затем положите измельченный чеснок, нарезанный болгарский перец и натертые помидоры.

Всыпьте паприку, перемешайте и тушите овощи около 5 минут. В кастрюлю с кипящей водой отправьте картофель, нарезанный небольшими кубиками, и варите почти до готовности. Добавьте содержимое сковороды, посолите, поперчите и готовьте еще 10–15 минут на небольшом огне. В самом конце всыпьте рубленую зелень, накройте крышкой и дайте супу настояться 10 минут.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за насыщенный вкус и простоту приготовления. Главное — не жалеть сладкой паприки и хорошо подрумянить колбаски. Тогда суп приобретает тот самый аппетитный аромат, из-за которого домашние обязательно попросят добавки.

Проверено редакцией
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овощи
картофель
супы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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