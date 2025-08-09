Эта паста с фетой — хит на любом ужине! Готовим двойную порцию

Ароматная паста с фетой, беконом и томатами — это ужин, который готовится на одном дыхании. Кремовый соус, запечённые овощи и насыщенный вкус — сочетание, от которого невозможно оторваться.

В форму выложите 200 г феты, 150 г томатов черри, 70 г нарезанного бекона и 3–4 зубчика чеснока. Сбрызните 30 мл оливкового масла, добавьте паприку, прованские травы и черный перец. Запекайте при 200 градусах около 20 минут. Тем временем отварите 200 г пасты до состояния альденте. Готовую запечённую смесь разомните вилкой, добавьте рубленую петрушку и перемешайте. Смешайте с горячей пастой — и готово!

