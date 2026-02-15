Эта капуста хрустит так, что за ушами трещит! А готовится без уксуса и лишних заморочек

Эта квашеная капуста — гениально простое и невероятно вкусное открытие, которое доказывает: для идеального хруста не нужны ни уксус, ни сложные манипуляции. Её необычность в том, что классический рецепт без лишних добавок даёт тот самый природный, чистый вкус, от которого невозможно оторваться. Получается обалденная вкуснятина: упругие, хрустящие ломтики капусты с янтарным отливом, которые буквально трещат на зубах, в меру солёные, с лёгкой кислинкой и тонким ароматом моркови и лаврового листа. Такая капуста хороша и сама по себе, с лучком и маслом, и в винегрете, и в щах — универсальная закуска на все случаи жизни.

Для приготовления вам понадобится: 2 кг белокочанной капусты, 2 моркови, 4 ст. ложки соли без горки (из расчёта 20 г на 1 кг), 1 ст. ложка сахара, 5–6 горошин чёрного перца, 3–4 лавровых листа. Капусту тонко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке. В широком тазу смешайте овощи с солью и сахаром и активно перетирайте руками, пока не появится обильный сок. Добавьте перец и лавровый лист, перемешайте. Плотно утрамбуйте массу в чистую банку или эмалированную кастрюлю, прижмите гнётом. Оставьте при комнатной температуре на 2–3 дня. Каждый день протыкайте капусту деревянной шпажкой до дна, чтобы выходил газ. Готовую капусту уберите в холодильник.

