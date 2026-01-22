Эта буженина с паприкой и хмели-сунели стала хитом наших застолий — мариную и запекаю до румяной корочки

Эта буженина с паприкой и хмели-сунели стала хитом наших застолий — мариную и запекаю до румяной корочки

Маринад на основе копченой паприки, хмели-сунели и острого перца создает идеальный баланс вкусов: дымная сладость, грузинская ароматность и легкая острота, которые проникают глубоко в волокна мяса при мариновании.

1,5 кг свиной шеи натираю смесью из 1 ст. л. крупной соли, 1 ч. л. копченой паприки, 1 ч. л. хмели-сунели, 1 ч. л. хлопьев острого перца, 1 ч. л. горчицы и 2 ст. л. оливкового масла. Плотно заворачиваю в пищевую пленку и мариную в холодильнике 12–24 часа.

Достаю мясо из холодильника за час до готовки. Запекаю в разогретой до 200 °C духовке 30 минут без крышки. Затем уменьшаю температуру до 180 °C, накрываю мясо листом пергамента и запекаю еще 45 минут. Даю буженине остыть в выключенной духовке, затем нарезаю тонкими ломтиками и подаю с черным хлебом и горчицей.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.