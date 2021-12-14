ЕСПЧ присудил €520 тысяч жертвам пыток силовиков в России

Европейский суд по правам человека взыскал с властей России €520 тысяч в пользу жертв пыток, совершавшимися силовиками на Северном Кавказе. Как сообщил в своём Telegram-канале глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, речь идёт о десяти заявителях.

В качестве примера правозащитник привёл дело Абуталиба Шахруева, которого осудили на 11 лет строгого режима после пыток. Несмотря на то, что у Абуталиба выявили многочисленные гематомы и раны на фалангах пальцев, СК отказался возбуждать уголовное дело в отношении полицейских. ЕСПЧ счёл этом нарушением права на справедливое судебное разбирательство и присудил Шахруеву €52 тысячи.



Силовики вводили [Шахруеву] рукоятку от швабры в задний проход, прикрепляли к пальцам рук и ног, а также к мочкам уха провода, через которые пропускался ток, надевали на голову пакет. Когда он терял сознание, то правоохранители приводили его в чувство пластиковой бутылкой, заполненной песком. Мужчина был вынужден признать вину в участии в незаконных вооруженных формированиях (статья 208 УК РФ), — отметил Чиков.

Ранее главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов предложил создать международный трибунал против пыток, который будет собирать данные о применении зверств в разных странах. С такой инициативой он выступил на церемонии вручения Нобелевской премии мира в Осло. По мнению журналиста, пытки необходимо признать «тяжелейшим преступлением против гуманности».