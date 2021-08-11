ЕСПЧ подтвердил законность российских решений по «делу Грудинина»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подтвердил законность принятых российским судом решений по делу директора подмосковного совхоза имени Ленина Павла Грудинина. Это следует из данных, опубликованных на сайте суда.

ЕСПЧ признал неприемлемой жалобу самого Грудинина на тот факт, что по решению суда 41,91% акций Совхоза имени Ленина выбыли из владения директора. Также суд отклонил жалобу исполнительного директора совхоза Александра Фёдорова на то же самое. Таким образом, оба заявления были отклонены.

Стоит заметить, что обе жалобы были поданы в ЕСПЧ летом 2020 года. На текущий день их рассмотрение закончено.

Ранее Верховный суд отклонил жалобу предпринимателя Павла Грудинина на отказ от его регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы от партии КПРФ. Лидер партии Геннадий Зюганов в ходе выступления на заседании сравнил решение Центральной избирательной комиссии о снятии Грудинина с выборов с расстрелом Белого дома в 1993 году.