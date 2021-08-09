Верховный суд подтвердил недопуск Грудинина на выборы

Верховный суд отклонил жалобу предпринимателя Павла Грудинина на отказ от его регистрации в качестве кандидата в депутаты Госдумы от партии КПРФ. Об этом пишет РИА Новости.

Отклонить жалобу политической партии КПРФ и Грудинина, — сказала судья.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в ходе выступления на заседании сравнил решение Центральной избирательной комиссии о снятии Грудинина с выборов с расстрелом Белого дома в 1993 году. Он назвал действия ЦИК неправовыми и несправедливыми.

Ранее экс-супруга Грудинина направила письмо в ЦИК, где заявила, что бизнесмен владеет долей в иностранной офшорной компании, не указанной в его декларации при подаче документов в качестве кандидата в ГД. По словам адвокатов женщины, политику принадлежит офшорная структура Bontro в Белизе, помогающая ему контролировать предприятия в РФ.

На заседании 24 июля ЦИК исключила Грудинина из кандидатов КПРФ для участия в предстоящих выборах депутатов Госдумы.

Позже глава ЦИК Элла Памфилова прокомментировала снятие с выборов в Госдуму Грудинина, отметив, что в ведомстве уже замучились с многочисленными счетами миллиардера. Она также добавила, что в ЦИК действует «презумпция доверия» к кандидатам, поэтому Грудинина изначально зарегистрировали на выборы.