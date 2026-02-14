Если залежался кефир — готовлю пряники: рецепт еще из 90-х годов — нежнейшая выпечка без хлопот

Если в холодильнике залежался кефир, не спешите его выливать — из него можно приготовить невероятно мягкие и ароматные домашние пряники. Этот проверенный рецепт ещё из 90-х годов, по которому пекли все, он всегда удаётся и наполняет дом уютным запахом мёда и свежей выпечки. Пряники получаются пышными, нежными внутри и с красивой сладкой помадкой сверху.

Ингредиенты: кефир или простокваша – 350 мл, сахар – 1 стакан, желтки – 2 шт, белок – 2 шт, мёд – 1 ст. л., растительное масло – 3 ст. л., сода – 1 неполная ч. л., мука – около 4 стаканов, сахар для помадки – 3 ст. л.

Желтки и один белок взбивают с сахаром и мёдом, добавляют кефир и масло, снова перемешивают. Постепенно всыпают муку с содой и замешивают мягкое тесто. Его раскатывают слоем около 1 см, вырезают кружочки и выкладывают на противень с пергаментом. Выпекают при 180–190 °C около 25 минут. Пока пряники пекутся, белок взбивают с сахаром до растворения крупинок. Готовую выпечку быстро смазывают помадкой и возвращают в духовку ещё на 8–10 минут. После остывания пряники становятся особенно нежными и вкусными — настоящая домашняя классика к чаю.

