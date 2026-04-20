Если вы еще не делаете быстрые творожные ватрушки, срочно попробуйте — нежность как из кондитерской за 15 минут

Когда хочется чего-то вкусного к чаю, но без долгой возни с тестом, я готовлю эти ватрушки. Они получаются мягкие, нежные, с сочной начинкой и легкой кислинкой от вишни — как из хорошей кондитерской, только гораздо проще.

Ингредиенты

Творог 5% — 300 г, яйцо — 1 шт. + 1 белок, мука — 80–100 г, сахар — 1-2 ст. л., соль — 1/3 ч. л., ванилин — 1/2 ч. л., разрыхлитель — 1/2 ч. л., мягкий творог — 170 г, сахарная пудра — 1 ст. л., желток — 1 шт., вишня или другие ягоды.

Приготовление

Сначала готовим основу: в миске смешиваем творог, яйцо и белок, добавляем сахар, соль, ванилин, разрыхлитель и постепенно вводим муку. Замешиваем мягкое тесто — оно должно держать форму, но оставаться нежным.

Отдельно делаем начинку: мягкий творог перемешиваем с сахарной пудрой и желтком до кремовой консистенции.

Из теста формируем небольшие шарики, слегка обваливаем их в муке и делаем в центре углубление. Внутрь выкладываем творожную начинку, сверху добавляем вишню. Если ягоды замороженные, их лучше заранее разморозить и убрать лишний сок.

Выкладываем ватрушки на противень и отправляем в разогретую до 180 °C духовку на 20–25 минут.

