08 августа 2025 в 18:30

Если суп, то лывжа — готовим ароматное блюдо осетинской кухни

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Лывжа — это традиционный осетинский суп, насыщенный, сытный и ароматный. Готовится на говяжьем бульоне с картофелем, чесноком, луком и приправой чабер. Получается домашнее, душевное блюдо, которое согревает и радует вкусом.

В большую кастрюлю положите 1 кг говядины с жирком (лучше ребра), залейте водой и варите до мягкости. Удалите пену, добавьте 2–3 нарезанные луковицы и варите ещё 20 минут. Очистите и нарежьте 6–7 картофелин, положите в бульон. Когда картофель станет мягким, добавьте несколько измельченных зубчиков чеснока, приправу чабер, по вкусу соль, черный перец, лавровый лист и острый стручковый перец. В самом конце — щедрое количество зелени.

Ранее также сообщалось о необычном рецепте гречки с гавайскими корнями. Этот боул с нутом и грибами отлично подойдет и на обед, и на ужин.

еда
супы
рецепты
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

