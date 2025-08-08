Если суп, то лывжа — готовим ароматное блюдо осетинской кухни

Лывжа — это традиционный осетинский суп, насыщенный, сытный и ароматный. Готовится на говяжьем бульоне с картофелем, чесноком, луком и приправой чабер. Получается домашнее, душевное блюдо, которое согревает и радует вкусом.

В большую кастрюлю положите 1 кг говядины с жирком (лучше ребра), залейте водой и варите до мягкости. Удалите пену, добавьте 2–3 нарезанные луковицы и варите ещё 20 минут. Очистите и нарежьте 6–7 картофелин, положите в бульон. Когда картофель станет мягким, добавьте несколько измельченных зубчиков чеснока, приправу чабер, по вкусу соль, черный перец, лавровый лист и острый стручковый перец. В самом конце — щедрое количество зелени.

