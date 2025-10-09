Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 октября 2025 в 11:28

Если готовить из творога, то только так: блинчики с кокосово-творожной начинкой

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Блинчики с нежной кокосово-творожной начинкой — это изысканный десерт, который покорит всех любителей сладкого. Они тают во рту и напоминают знаменитые конфеты, но в более нежном и воздушном варианте. Если готовить из творога, то только так!

Рецепт: для блинного теста взбейте 2 яйца с 2 ст. л. сахара, добавьте 500 мл молока, 200 г муки, щепотку соли и 2 ст. л. растопленного сливочного масла. Жарьте тонкие блины на хорошо разогретой сковороде. Для начинки смешайте 400 г творога, 100 г вареной сгущенки, 80 г кокосовой стружки и ванилин до однородной кремообразной консистенции. На каждый золотистый блинчик нанесите 2 ст. л. начинки, сверните конвертиком или рулетом.

Вкус этого десерта невероятно гармоничный: нежные тонкие блины с хрустящими краями идеально сочетаются с кремовой творожной массой, где кокосовая стружка создает тропическую нотку, а вареная сгущенка дарит насыщенную карамельную сладость. Подавайте блинчики слегка подогретыми.

Ранее стало известно, как приготовить торт «Медовик» на сковороде: нежные коржи и крем за 30 минут.

Дарья Иванова
Д. Иванова
