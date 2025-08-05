Если фаршировать перцы, то только так: начинка — просто бомба

Печеные болгарские перцы с куриной начинкой — это вкусный и легкий ужин, который идеально впишется в ПП-меню. Блюдо сытное, но при этом малокалорийное, и готовится просто. Особенно хорошо сочетается с йогуртовым соусом и свежей зеленью.
Ингредиенты:
- болгарский перец — 2 шт.;
- куриное филе — 1 шт.;
- лук — 1/2 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- натуральный йогурт — 1 ст. л.;
- сыр нежирный твердый — 30–40 г;
- куркума — по вкусу;
- соль, перец, специи — по вкусу;
- укроп — по вкусу.
Приготовление:
- Разрежьте перцы пополам, удалите семена, хвостики оставьте.
- Порежьте куриное филе и овощи мелкими кусочками, добавьте йогурт и специи, перемешайте.
- Начините перцы этой массой, выложите в форму, добавьте немного воды и запекайте при 200 °C 30 минут.
- Посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10–15 минут.
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