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05 августа 2025 в 11:32

Если фаршировать перцы, то только так: начинка — просто бомба

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Печеные болгарские перцы с куриной начинкой — это вкусный и легкий ужин, который идеально впишется в ПП-меню. Блюдо сытное, но при этом малокалорийное, и готовится просто. Особенно хорошо сочетается с йогуртовым соусом и свежей зеленью.

Ингредиенты:

  • болгарский перец — 2 шт.;
  • куриное филе — 1 шт.;
  • лук — 1/2 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • натуральный йогурт — 1 ст. л.;
  • сыр нежирный твердый — 30–40 г;
  • куркума — по вкусу;
  • соль, перец, специи — по вкусу;
  • укроп — по вкусу.

Приготовление:

  1. Разрежьте перцы пополам, удалите семена, хвостики оставьте.
  2. Порежьте куриное филе и овощи мелкими кусочками, добавьте йогурт и специи, перемешайте.
  3. Начините перцы этой массой, выложите в форму, добавьте немного воды и запекайте при 200 °C 30 минут.
  4. Посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10–15 минут.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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