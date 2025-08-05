Если фаршировать перцы, то только так: начинка — просто бомба

Если фаршировать перцы, то только так: начинка — просто бомба

Печеные болгарские перцы с куриной начинкой — это вкусный и легкий ужин, который идеально впишется в ПП-меню. Блюдо сытное, но при этом малокалорийное, и готовится просто. Особенно хорошо сочетается с йогуртовым соусом и свежей зеленью.

Ингредиенты:

болгарский перец — 2 шт.;

куриное филе — 1 шт.;

лук — 1/2 шт.;

помидор — 1 шт.;

натуральный йогурт — 1 ст. л.;

сыр нежирный твердый — 30–40 г;

куркума — по вкусу;

соль, перец, специи — по вкусу;

укроп — по вкусу.

Приготовление:

Разрежьте перцы пополам, удалите семена, хвостики оставьте. Порежьте куриное филе и овощи мелкими кусочками, добавьте йогурт и специи, перемешайте. Начините перцы этой массой, выложите в форму, добавьте немного воды и запекайте при 200 °C 30 минут. Посыпьте тертым сыром и запекайте еще 10–15 минут.

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